الجيش الإسرائيلي يحاصر أريحا لليوم السابع على التوالي

واصلت القوات الإسرائيلية، ولليوم السابع على التوالي، نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسة والمناطق الفرعية، بالضفة الغربية.

وتجري القوات الإسرائيلية حملة تفتيش لمركبات الفلسطينيين عند مداخل المدينة والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة واعتقالات لفلسطينيين.

كما واصلت القوات الإسرائيلية، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، لليوم الــ20 على التوالي.

ويوقف الجنود المتواجدون على الحاجز، مركبات المواطنين ويقومون بتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصية.

وتفرض السلطات الإسرائيلية، منذ 20 يوما، حصارا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، كما تشدد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

وكانت وزارة الإعلام الفلسطينية دعت المؤسسات الصحافية المحلية والعربية والدولية إلى إسناد أريحا في حصارها، وإيصال صوتها إلى كل مكان في العالم، ونقل معاناة أهلها وما تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق المدينة من حصار وتضيق تام.