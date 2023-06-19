"سرايا القدس" تعلن تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية في جنين

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، الإثنين، عن تمكّن عناصرها في مدينة جنين من الإيقاع بعدد من الآليات الإسرائيلية خلال توغّلها بالمخيم، واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة ضمن عملية أطلقت عليها اسم "بأس الأحرار"، للتصدي للعدوان الصهيوني الذي استهدف المخيم.

وقالت السرايا في بيان صدر عنها، إن "عناصرها تمكّنت من تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار مُعدة مسبقاً بناقلة جند إسرائيلية في محيط حي الجابريات بمخيم جنين، وعدد من الآليات في عدة محاور بجنين وتحقيق إصابات مباشرة".