"سرايا القدس" تعلن تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية في جنين
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، الإثنين، عن تمكّن عناصرها في مدينة جنين من الإيقاع بعدد من الآليات الإسرائيلية خلال توغّلها بالمخيم، واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة ضمن عملية أطلقت عليها اسم "بأس الأحرار"، للتصدي للعدوان الصهيوني الذي استهدف المخيم.
وقالت السرايا في بيان صدر عنها، إن "عناصرها تمكّنت من تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار مُعدة مسبقاً بناقلة جند إسرائيلية في محيط حي الجابريات بمخيم جنين، وعدد من الآليات في عدة محاور بجنين وتحقيق إصابات مباشرة".
وأضافت أن "عناصر كتيبة جنين تمكنوا من رصد الإصابات المحققة في صفوف الجيش الإسرائيلي، وشوهدت مروحيات عسكرية إسرائيلية ، متجهة إلى مكان الكمين لإخلاء الجنود المصابين.
وأكدت السرايا أن "اعتراف الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 جنود بعضهم بجراح خطيرة هو هروب من الاعتراف بحقيقة ما جرى من إصابات متعددة وأكيدة خلّفها عناصر سرايا القدس – كتيبة جنين، الذين تصدّوا بكل بسالة للعدوان الإسرائيلي على جنين" على حد تعبير البيان.