الحكومة اليمنية تدعو للضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين الأمميين

دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، إلى ممارسة "أقصى الضغوط" على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح العاملين الإنسانين المعتقلين منذ 100 يوم.

وقال ابن مبارك في اتصال هاتفي مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن "الحكومة ستستمر في متابعة هذه القضية واتخاذ كل ما يمكن لإطلاق سراح المعتقلين".

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، جرى خلال الاتصال "بحث الأوضاع الراهنة في اليمن وآليات التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد".

وناقش الاتصال "السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، وأهمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والمشاريع التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية".

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وأكد الجانبان، ضرورة توجيه المزيد من الجهود نحو الحلول التنموية لتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

من جانبها، جددت أمينة محمد، التأكيد أن "الأمم المتحدة ستظل شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة في اليمن".

وكانت ميليشيا الحوثي اعتقلت منذ ثلاثة أشهر 60 موظفا في المنظمات والوكالات الدولية بينهم 13 من موظفي الأمم المتحدة.