اندلعت حرائق في عدة مناطق شمالي إسرائيل، ليل الجمعة السبت، جراء إطلاق 60 صاروخا من لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، إنه تم رصد إطلاق قرابة 20 صاروخا من جنوب لبنان نحو مدينة صفد بالجليل الغربي ومناطق محيطة بها.

وأشارت إلى أن اعتراض الصواريخ وسقوط بعضها أدى إلى اندلاع حرائق في عدة نقاط في غابة بيريا بالقرب من منطقة "عين زيتيم" بالجليل الغربي.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية في صفد والمناطق المحيطة بها، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

ولاحقاً قالت هيئة البث الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي "رصد 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان نحو مدينة كريات شمونة، ومناطق محيطة بها (شمال)، ما أدى إلى اندلاع حرائق جراء اعتراضها".

جاء ذلك ضمن التصعيد المتواصل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث قتل 8 أشخاص، بغارات إسرائيلية استهدفت 6 بلدات جنوب لبنان، وفق مصادر رسمية لبنانية

وسبق أن أعلن حزب الله، الجمعة، مقتل 5 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 426 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.