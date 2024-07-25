تضررت 12 شقة سكنية، اليوم الخميس، في مستوطنة "منارة" شمال إسرائيل، إثر حريق تسبب به صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وقال موقع "واينت الإخباري الإسرائيلي" إن حريقاً اندلع بمستوطنة منارة في منطقة "إصبع الجليل" إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وأوضح الموقع أن الحريق ألحق أضرارا بـ 12 شقة سكنية، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار أكثر من مرة في "منارة" وعدد من المستوطنات القريبة من حدود لبنان الجنوبية، وفقاً لوكالة "الأناضول".

من جهتها، أشارت القناة 12 العبرية إلى سقوط صاروخين أطلقا من لبنان بمنطقة مفتوحة في "سعسع" بالجليل.

وذكرت أن الحادثة "لم تسجل إصابات بشرية".