القضاء التونسي يلاحق سياسيين ورجال أعمال بتهمة غسل الأموال

قالت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء، إن القضاء التونسي يُلاحق شخصيات بارزة من بينها رجال أعمال، وسياسيون، ومسؤولون سابقون، بتهمة التورط في غسل الأموال.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن عدد الشخصيات المتورطة في تلك الجريمة يبلغ 31 متهمًا على الأقل.

وأضافت المصادر، أن "القطب القضائي المالي المختص في مثل هذه القضايا سيتولّى مهمة التحقيق في تلك الشخصيات التي من بينها رئيس نادي هلال الشابة الناشط في الدوري التونسي توفيق المكشر الموقوف أصلاً".

وأردفت، أن "من بين البقية وزير سابق بصفته كان مديرًا عامًا لبنك حكومي، وتتعلق هذه التحقيقات بشبهات معاملات مالية غير مشروعة في تونس وهو أمر استفادت منه أطراف معينة يتم، هي الأخرى، إجراء تحقيقات واسعة معها".