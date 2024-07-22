نفّذ الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين هجومًا هو الأعنف على شرق مدينة خان يونس، منذ انتهاء الاجتياح البري الأخير للمدينة، ومغادرة القوات الإسرائيلية نحو رفح.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة تشهد أعنف هجوم على شرق خان يونس منذ اجتياح المدينة؛ ما خلف نحو 30 قتيلاً وعشرات الجرحى حتى الآن.

واستهدف القصف الإسرائيلي المنازل والخيام التي تؤوي النازحين شرقي المدينة، التي كانت مصنفة بأنها "منطقة آمنة"، فيما وجد أكثر من 400 ألف فلسطيني أنفسهم محاصرين تحت ضربات المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية.

واستقبل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جثث عشرات القتلى والمصابين، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإسعاف انتشال مزيد من الجثث وإخراج المصابين لنقلهم لتلقي العلاج الطارئ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب سكان أحياء شرق خان يونس بالإخلاء الفوري تمهيدًا لاجتياحها، بذريعة وجود "معلومات استخبارية دقيقة تفيد بقيام حماس بوضع بنى إرهابية في المنطقة التي صُنِّفَت "إنسانية"، وفق بيان للجيش.