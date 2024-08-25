أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك نتيجة الوضع الراهن. بحسب وكالة "بترا".

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الأردني، الكابتن هيثم مستو، قد أفاد صباح اليوم بأن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي.

وأضاف، أن "الأمور طبيعية والأجواء الأردنية وخطوط الطيران تعمل بشكل اعتيادي"، مؤكدا أن "الهيئة تتابع وتعمل على تقييم الظروف في الإقليم والسلامة الجوية أولا بأول لاتخاذ اي إجراء إذا كانت هناك ضرورة".

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ويأتي تعليق الرحلات إلى بيروت في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، أنه يشن ضربات استباقية في لبنان بعد أن رصد استعدادات لـ"لشن هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل.

كما أعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأنه سيُعاد توجيه الرحلات الواصلة إلى مطارات أخرى، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه يشن ضربات ضد أهداف لميليشيا "حزب الله" في لبنان.