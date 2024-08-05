اتفق محللون وخبراء، استطلع "إرم نيوز" آراءهم، في توقعاتهم لمآلات التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير، على أن "الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي سيجهض اندلاع حرب شاملة".

وتدوي طبول الحرب في المنطقة، آتٍ صوتها من إيران ووكلائها من جهة، وإسرائيل مدعومة بحليفتها التقليدية الولايات المتحدة من جهة أخرى، وسط تنامي الحراك الدبلوماسي لإجهاض اندلاع حرب شاملة.

وفيما يترقب العالم شكل الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل عقب اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، تتعالى أصوات الوعيد بين الجبهتين.

ويقول اللواء المتقاعد من الجيش الأردني مأمون أبو نوار، إن هناك حراكاً دولياً واسعاً لاحتواء الأطراف المتصارعة وثنيها عن توسيع دائرة الحرب، حيث إن فلتان الأمور من شأنه دمار شامل في المنطقة بالأخص لدى مناطق "حزب الله" وإسرائيل.

ويضيف أبو نوار لـ"إرم نيوز": أعتقد أن ضربة موجعة سوف تلحقها إيران بإسرائيل؛ لأن طهران تشعر بامتهان كرامتها وهيبتها وسيادتها، وهي مجبرة على الرد، لكن المساعي الدبلوماسية اليوم تذهب نحو تخفيف حدة الضربات الإيرانية.

ويتابع أبو نوار: لا أعتقد أننا ذاهبون إلى حرب واسعة، وما يجري هو محاولات ردع تمارسها الولايات المتحدة لثني إيران عن توجيه ضربات قوية لإسرائيل، وعليه أعتقد أن ما يحدث اليوم من حراك لن يقود لحرب إقليمية، وستقوم الأطراف الفاعلة باحتواء الموقف.

ويرى الخبير والمحلل الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة، أن الحراك الدبلوماسي وحجمه والتحرك العسكري الأمريكي في المنطقة يهدف إلى منع اندلاع حرب شاملة في المنطقة، واليوم تبدو النسبة متدنية لانزلاق المنطقة لحرب واسعة.

وقال السبايلة في حديث لـ"إرم نيوز": لا تبدو أن هناك رغبة لدى مختلف الأطراف في توسيع قاعدة الحرب أو جرها لمواجهة مفتوحة، لكنها تحاول إبقاء الجبهات العسكرية مفتوحة وجاهزة.

ويتابع السبايلة: "أعتقد أن فكرة الحرب الشاملة تتراجع اليوم لصالح مساعي الاحتواء، لكن إيران بالمحصلة سوف تقوم بالرد، وسيكون مؤثراً محدوداً على النحو الذي ربما يعكس قوة الردع".

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المحلل السياسي والبرلماني السابق عمر العياصرة، من جهته، قال إن الحراك الدولي والإقليمي قادر على إجهاض فكرة الذهاب لحرب إقليمية، وإذا وضعنا فرضية مواجهة محتملة بين إيران وحزب الله مع إسرائيل، فإن إسرائيل هي الراغبة بتوسعة دائرة الصراع وهي رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والرهان اليوم على الولايات المتحدة؛ لكبح جماح تهور نتنياهو.

وأضاف العياصرة في حديث لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لديهم مقدرة على منع انزلاق المنطقة في أتون حرب شاملة، من خلال ممارسة الضغط على جميع الأطراف، وهو ما يتضح من تعامل الولايات المتحدة مع إيران بسياسة العصا والجزرة".