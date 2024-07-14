قالت حركة النهضة المعارضة في تونس، السبت، إن الشرطة احتجزت الأمين العام للحركة العجمي الوريمي دون إذن قضائي أو اتهام.

ولم يتضح بعد سبب اعتقال الوريمي، بينما يقبع زعيم الحركة راشد الغنوشي ومسؤولون كبار آخرون بالحركة في السجن منذ العام الماضي.

أخبار ذات علاقة تونس.. مقاضاة الغنوشي وقيادات من "النهضة" بتهمة التآمر على أمن الدولة

وأعلنت الحركة في بيان نشر عبر موقعها الرسمي، أنه تم توقيف أمينها العام العجمي الوريمي رفقة شخصين آخرين على مستوى جهة برج العامري، مؤكدة أن ذلك تمّ دون إذن قضائي.

وأشارت الحركة إلى أن أعوان الحرس تأكدوا من هوية الوريمي ومرافقيه، حيث إنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية، على حد قولها.