قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن 7 مدنيين أصيبوا في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا، اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية"، بحسب "رويترز".

ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات استهدفت موقعا لبيع الوقود في ريف حمص الغربي، يديره سوريون لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية، ومستودع آخر في ريف حماة.

أخبار ذات علاقة تقديرات إسرائيلية تكشف موعد هجوم "حزب الله" الانتقامي

وعلى مدار السنوات الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، استهدفت بشكل رئيسي مواقع لإيران وميليشياتها.