"اقتحموا السياج إلى غزة".. أكبر احتجاج من ذوي المختطفين الإسرائيليين (فيديو)

اقتحم عدد من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، السياج على حدود القطاع للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وقال ممثلو العائلات في منشور عبر منصة "إكس" إن عددًا من ذوي العائلات اخترقوا "السياج إلى غزة، وركضوا باتجاه القطاع" وهم يصرخون مطالبين بإتمام الصفقة التي ستعيد ذويهم الأحياء بهدف إعادة تأهيلهم، والقتلى لدفنهم.

وحسب وكالة "الأناضول" تابع ممثلو المختطفين بالقول: "مضى ما يقرب من 11 شهرًا على انتظار الأهالي من الحكومة الإسرائيلية عودة المختطفين. 11 شهرًا من الآمال وخيبات الأمل".

وذكرت هيئة البث العبرية، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين اقتحمت السياج الفاصل مع قطاع غزة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن.

وانطلق أمس منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في موكب من ميدان الرهائن في تل أبيب إلى حدود غزة، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة رهائن من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح أولادهم وأقاربهم.

وقال المنتدى في بيان أعلن فيه عن انطلاق الموكب، إن "فرصة إعادة الجميع تضيع مع مرور كل يوم".

وكان وفدا حركة حماس وإسرائيل غادرا القاهرة، بعد فشل المحادثات التي جرت الأحد من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل للرهائن.