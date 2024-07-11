قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان الخميس، إن هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء منها، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد التزامه بإطار وقف إطلاق النار في غزة، دون وقف دائم للحرب على القطاع.

وقال نتنياهو إنه "ملتزم بإطار وقف إطلاق النار، ولكنه أكد عدم وقف الحرب على غزة قبل "تحقيق كل أهدافنا".

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى التوصل لاتفاق "إطار" بين حركة حماس وإسرائيل.

ويبحث الطرفان تفاصيل عملية وقف إطلاق النار، وعقد صفقة تبادل تُفضي إلى الإفراج عن بعض الأسرى من كلا الجانبين، عقب تنازل حركة حماس عن شرط التمسك بحكم القطاع بعد الحرب.

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وتناقلت وسائل إعلام عبرية، على نطاق واسع، أنباءً عن موافقة الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على إرساء "إدارة مؤقتة مستقلة" في قطاع غزة عقب الحرب، لا تشمل الطرفين.

وذكرت قناة "كان الـ11"، الخميس، أن قوة فلسطينية تضم مؤيدي حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية، قوامها قرابة 2500 عنصر، ستخضع لعمليات تدريب بواسطة خبراء أمريكيين، قبل أن تتولى إدارة أمن القطاع.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، فشلت جولات عدة من المفاوضات.