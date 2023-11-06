مقتل 5 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد تصاعدا للعنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "ثلاثة شهداء وإصابة حرجة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي".
غير أن الوزارة عادت وأعلنت "وصول ضحية رابعة من عملية الاغتيال نفسها التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي، واستقرار الحالة الصحية للجريح، وهو طفل (14 عاما) أصيب برصاصة في الصدر".
وكانت الوزارة أعلنت، صباح اليوم، "مقتل شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة برصاص الجيش الإسرائيلي في حلحول" القريبة من مدينة الخليل.
وقالت مصادر في الخليل إن "مواجهات وقعت بين شبان والجيش الإسرائيلي الذي كان يقوم بعملية اعتقال في البلدة، وأسفرت عن مقتل الشاب محمد الأطرش وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي في الفخذ".
وأكد شهود عيان في طولكرم أنه تم إيقاف المركبة التي كان يستقلها الشبان، وهم مسلحون في شارع شمال المدينة، من قبل مركبة تحمل لوحة فلسطينية، تبين لاحقا أنها تقل جنودًا إسرائيليين.
وقال الشهود: "أطلق الجنود النار على الشبان".
والشبان الأربعة تتهمهم إسرائيل بقيادة كتيبة طولكرم المسلحة، ومنهم عزالدين عواد (25 عاما) أحد قادة كتائب عزالدين القسام في المدينة.
وأعلنت الوزارة أسماء الشبان الثلاثة الآخرين، وهم مؤمن بلعاوي (20 عاما)، وجهاد شحادة (22 عاما)، وقاسم رجب (20 عاما).
وقتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.