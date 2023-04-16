دخل يومه الثاني.. ما سيناريوهات مستقبل الصراع المسلح في السودان؟
فتحت المواجهات المسلحة العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان، الباب واسعا أمام كافة الاحتمالات بما فيها سيناريوهات الحرب الأهلية المفتوحة، أو التدخل الدولي تحت البند السابع، وفقاً لقيادات سياسية ومحللين.
وكان سكان العاصمة السودانية الخرطوم، قد اسيقظوا أمس السبت، على دوي إطلاق نار عنيف، معلنا بداية المواجهات المسلحة بين الجيش و"الدعم السريع"، التي طالما حاول الجميع تفاديها بعد بروز مؤشراتها خلال الفترة الماضية.
ويرى محللون، أن الأسباب الحقيقية التي قادت إلى اشتعال نيران الحرب هي سياسية في المقام الأول، مرتبطة بصراع السلطة المشتعل في السودان منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في الـ11 من شهر نيسان/ أبريل 2019.
وقال القيادي بحزب الأمة القومي، عروة الصادق، لـ"إرم نيوز"، إن "الوضع بات مفتوحا أمام كافة الاحتمالات، إما حربا أهلية مفتوحة، في حال استمرار هذه المواجهات، أو تمزيق البلاد، أو احتمال تدخل أجنبي بواسطة دول خارجية لديها مطامع بالسودان".
ودعا الصادق، إلى "ضرورة تواصل الجهود لحمل الأطراف المتحاربة على الوقف الفوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد الإعلامي والسياسي والعسكري، وفتح المسارات الإنسانية ومعالجة الأضرار الناجمة من الصراع المسلح".
تورط الحركة الإسلامية
وذكر الصادق، أن من خطط لهذه الحرب هم قيادات الحركة الإسلامية الحاكمة في عهد البشير، مؤكدا امتلاكهم معلومات وأدلة دامغة حول اجتماعات قيادات الحركة الإسلامية وإقرارها الحرب بين الجيش والدعم السريع، وتابع: "سنقوم بتمليك هذه المعلومات إلى الوسطاء والمجتمع الإقليمي والدولي".
وشدد على أن "الأولوية الآن تتمثل في التواصل مع الأطراف المتصارعة لوقف إطلاق النار وإنهاء المواجهات، وحينها ستتبدى الحقائق للجميع بأدلتها الدامغة".
وأشار إلى أن "عناصر نظام البشير، تدخلت بشكل مباشر ومعلوم بالمال والكوادر، في تأجيج المواجهات، والحرب لم تأت من فراغ وإنما بتدبير معلوم"، وفق قوله.
وقبل يومين اتهمت قوى سياسية موقعة على الاتفاق الإطاري أنصار البشير، بالتخطيط لجر البلاد للحرب؛ بغرض تقويض العملية السياسية، التي قد تقود لتفكيك قبضتهم في مفاصل الدولة.
وكانت العملية السياسية التي تقودها الآلية "الأممية الأفريقية" المشتركة، بمساندة آلية رباعية تضم دول "أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات" توصلت لاتفاق سياسي إطاري، في الـ5 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حدد الأطراف التي يحق لها المشاركة في الحوار ليس من بينهم منسوبو حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير.
وساطات محلية
ودعا الصادق، إلى تفعيل الوساطات المحلية والإقليمية والدولية، لأجل إنهاء الوضع الكارثي، ومنع كافة التدخلات الخارجية "الخبيثة" في البلاد ما عدا الوساطات الساعية لنزع فتيل الأزمة، مضيفًا: "سوى ذلك سنذهب إلى سيناريوهات الحرب الأهلية وتمزيق البلاد والغزو الخارجي، وفتح البلاد أمام دخول التنظيمات الإرهابية".
وأشار إلى وجود وساطات محلية بقيادة عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، ورئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر، وأخرى بقيادة مالك عقار، فضلا عن وساطات الآلية الرباعية والثلاثية، التي تنشط جميعها في محاولات التهدئة.
وذكر أنه إذا لم تفلح الوساطات في نزع فتيل الأزمة، سيتدخل المجتمع الدولي عسكريًا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى مقترح بريطاني يجري تقديمه لمجلس الأمن بالخصوص، على حد قوله.
أزمة سياسية
من جهته، توقع القيادي بقوى الحرية والتغيير، عبدالمطلب الختيم، أن تستمر الحرب لفترة طويلة، لجهة أن الطرفين لديهما العتاد والقوة العسكرية، مشيرا إلى أن "الحرب يمكن أن تحدد الأطراف بدايتها ولكنها لن تستطيع تحديد نهايتها".
وقال عبدالمطلب لـ"إرم نيوز"، إن "الحرب الناشبة الآن بين الجيش والدعم السريع، مرتبطة بأزمة سياسية مستمرة، وإن سببها الأساسي هو صراع سياسي على السلطة وليست خلافات عسكرية كما يظه"، بحسب تعبيره.
واتهم الختيم، بدوره منسوبي نظام البشير من الحركة الإسلامية، بـ"التورط في تأجيج الخلافات، لجهة أن الترتيبات السياسية التي كانت جارية قبل اندلاع الحرب، نتائجها ليست في صالحهم، وستخرجهم من المعادلة".
وذكر أن استمرار الحرب، سيفتح الباب على مصراعيه أمام وضع السودان تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن الصراع المسلح سيكون مهددا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، كما ستنتهي هذه الحرب بدمار "الجيش والدولة".
وأضاف أن "من أشعلوا الحرب لديهم أجندة سياسية تتمثل في تقويض العملية السياسية والانتقال لفرض رؤيتهم لحكم البلاد عبر صناعة الفوضى، وهم جماعة النظام السابق، الذين خططوا لجر البلاد لهذه الحرب".
ورسم الختيم، صورة قاتمة لمستقبل البلاد حال استمرار هذه المواجهات المسلحة، متوقعا أن تنتهي باستقطاب جهوي وقبلي سيدمر النسيج الاجتماعي للسودان، مشيرا إلى أنها "أول حرب تجري داخل الخرطوم"، وفق تعبيره.
وحذر من "كارثة إنسانية وشيكة ستهدد سكان الخرطوم"، الذين باتوا محاصرين داخل منازلهم لليوم الثاني على التوالي، وسط نقص لمواد الغذاء، مشددا على ضرورة فتح مسارات آمنة لإيصال المواد الغذائية للمدنيين.
لا عواقب وخيمة
من جانبه قلل المحلل السياسي، د.محي الدين محمد محي الدين، من وقوع عواقب وخيمة للحرب الجارية، قائلا إن "الموقف الميداني يشير إلى أنه ربما يحسم الجيش المعركة خلال اليومين القادمين بشكل كامل".
وقال محي الدين لـ"إرم نيوز"، إنه "لن يكون هنالك خطر من قبل قوات الدعم السريع، لجهة أن الخطة العسكرية المنفذة تقوم على التعامل المنفرد مع الدعم السريع، في أطراف الخرطوم وقطع عمليات الإمداد عنها، وتدمير مقراتها الرئيسية، وإجبارها على التحرك في الشوارع بسيارات مكشوفة يمكن مواجهتها بدبابات أو طائرات مسيرة".
ومع ذلك توقع محي الدين، أن تكون هنالك تحركات لقوات الدعم السريع في الولايات خصوصًا في دارفور، بالشكل الذي يجعل السيناريوهات تذهب إلى احتمال دخول البلاد في أتون حرب استنزاف بين الدعم السريع والجيش.
وأشار إلى أن التحركات الإقليمية والدولية تشير إلى "عدم التسرع في التدخل، وربما ينتظر المجتمع الدولي والإقليمي ما تسفر عنه الساعات القادمة على الصعيد الميداني".