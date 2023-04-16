دخل يومه الثاني.. ما سيناريوهات مستقبل الصراع المسلح في السودان؟

فتحت المواجهات المسلحة العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان، الباب واسعا أمام كافة الاحتمالات بما فيها سيناريوهات الحرب الأهلية المفتوحة، أو التدخل الدولي تحت البند السابع، وفقاً لقيادات سياسية ومحللين.

وكان سكان العاصمة السودانية الخرطوم، قد اسيقظوا أمس السبت، على دوي إطلاق نار عنيف، معلنا بداية المواجهات المسلحة بين الجيش و"الدعم السريع"، التي طالما حاول الجميع تفاديها بعد بروز مؤشراتها خلال الفترة الماضية.

ويرى محللون، أن الأسباب الحقيقية التي قادت إلى اشتعال نيران الحرب هي سياسية في المقام الأول، مرتبطة بصراع السلطة المشتعل في السودان منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في الـ11 من شهر نيسان/ أبريل 2019.