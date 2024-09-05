حماس تحذر من "فخ" نتنياهو: يستخدم المفاوضات لإطالة أمد الحرب

حذرت حركة حماس في بيان، اليوم الخميس، من الوقوع في فخ نتنياهو وحيله، حيث يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا" بحسب الحركة.

ونقلت "رويترز" عن بيان "حماس" قولها "إنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وإن المطلوب الآن هو الضغط على إسرائيل لقبول مقترح أمريكي وافقت عليه الحركة بالفعل".

ويأتي هذا بينما من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا يهدف إلى سد الفجوات بين حماس وإسرائيل.

وذكرت حركة حماس في البيان أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا "يهدف لإفشال التوصل لاتفاق".

وتقول "حماس" إنها قبلت بالمقترح الذي قدمته الولايات المتحدة في الثاني من يوليو/ تموز.

ويتمسّك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا. وقال الاثنين الماضي "إن تحقيق أهداف الحرب يمر من هذا المحور".