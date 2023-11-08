الجيش الإسرائيلي: حماس فقدت السيطرة على شمال غزة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال غزة في ظل تحرك الآلاف من السكان نحو الجنوب.
وأضاف هاجاري: "رأينا 50 ألفًا من سكان غزة متجهين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، يتحركون لأنهم يفهمون أن حماس فقدت السيطرة على الشمال".
وتابع: "فقدت حماس السيطرة، وتواصل فقدانها للسيطرة على الشمال".
وأشار إلى أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، لكن إسرائيل تسمح بهدن إنسانية في أوقات محددة للسماح للمدنيين بالتحرك جنوبًا.