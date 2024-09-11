أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، منحها مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بتقديم المساعدات العسكرية لمصر.

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ويأتي هذا الإعلان في وقت تعتمد فيه واشنطن بشكل كبير على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، خاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".