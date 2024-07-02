مسؤولة أممية: 1.9 مليون نازح في غزة

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، سيغريد كاغ، الثلاثاء، أن 1,9 مليون شخص أصبحوا في عداد النازحين في القطاع.

وأكدت سيغريد كاغ أنها "تشعر بقلق عميق" إزاء التقارير التي صدرت عن أوامر إخلاء جديدة في خان يونس، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت سيغريد كاغ، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى، وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان.. هناك اليوم 1,9 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة.. أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خان يونس".