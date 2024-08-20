وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مدينة العلمين في شمال مصر، لإجراء محاثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، حول التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وتأتي زيارة بلينكن إلى مصر، في إطار جولته التاسعة في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان بلينكن التقى، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد موافقة إسرائيل على "خطة التسوية" التي أعدتها واشنطن من أجل الهدنة.

وتبادل نتنياهو وحركة حماس الأحد،الاتهام بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في مستهل زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

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وعشية لقائه بلينكن الاثنين، دعا نتنياهو الأحد، إلى "توجيه الضغوط على حركة حماس" و"ليس على الحكومة الإسرائيلية".

واستنكر نتنياهو، ما وصفه بـ"الرفض المتعنت" لحركة حماس، لإبرام اتفاق، بعد يومين من المناقشات في الدوحة بين الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين وبحضور إسرائيلي.

وكانت الولايات المتحدة، عرضت الجمعة، مقترحا جديدا، من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في مباحثات الدوحة.