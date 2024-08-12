اندلع حريق في بلدة كونين جنوبي لبنان، الاثنين، جراء قصف إسرائيلي بقذائف الفوسفور، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن الجيش الإسرائيلي عمد إلى "استهداف حراج بلدة كونين بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، ما تسبب باشتعال حريق فيه".

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ تحليقا على ارتفاع متفاوت في أجواء قرى وبلدات الجنوب، مترافقا مع تحليق دائم للطيران المسير.

والأسبوع الماضي، دعت وزارة الصحة اللبنانية المجتمع الدولي للتنديد باستخدام الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية في قصفه مناطق جنوبي البلاد.

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ومن جهته، أعلن "حزب الله" في بيان أن مقاتليه قصفوا "موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".‏

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت ميليشيا "حزب الله" أن عناصرها استهدفوا "التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة؛ ما أدى إلى تدميرها". ‏

ولفت في بيان ثانٍ إلى أنه "قصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية".​​​​​​​

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية مخاوف متزايدة من امتداد الحرب على غزة واتساعها لنزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران وميليشيا "حزب الله" على وقع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وتبني تل أبيب اغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر.