أكد القيادي في حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار "كان مواكباً لعملية التفاوض (الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة) وكان مباركاً لها، وكان شريكاً في صناعة القرارات المتعلقة بها".

وأكد حمدان، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن "التواصل مع السنوار له أدواته وآلياته وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثراً على حرصنا على ألا يطاله العدو، لكن هذه الاتصالات تتم بطريقة سلسة ومرضية، وتحقق الهدف".

يذكر أن حمدان كان قد قال، قبل أيام، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، إن هناك "بعض الصعوبات والتأخير"، حسب وصفه، في التواصل مع السنوار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "ذلك لا يشكل عائقاً كبيراً أمام المفاوضات".