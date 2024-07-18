أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تصفية اللبناني محمد حامد جبارة "أبو محمود" أحد أبرز قادة "الجماعة الإسلامية" الفلسطينية في لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت، سيارة جبارة، بواسطة طائرة مسيّرة، أثناء سيرها في أحد شوارع بلدة "غزة" بالبقاع الغربي.

وينحدر جبارة من بلدة "القرعون" اللبنانية، وهو قائد ما تسمى "قوات الفجر" ذراع "الجماعة الإسلامية" المسلح في منطقة البقاع اللبناني.

وأفادت مصادر بأن جبارة عسكري متقاعد برتبة ملازم في قوى الأمن الداخلي، ونشط في "الجماعة الإسلامية" بعد تقاعده من الأمن الداخلي.

ودخلت "الجماعة الإسلامية" وهي فصيل فلسطيني سني، مثل حركة حماس الفلسطينية، موال لتنظيم "الإخوان المسلمين"، الصراع المسلح مع إسرائيل بعد حرب غزة.