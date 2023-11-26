فقدت ساقها بقصف غزة.. الطفلة قمر: لن يُجهضوا حلمي بأن أصبح طبيبة أطفال

كثيرة هي القصص الدامية في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، فلكل غزّي حكايته الخاصة مع القصف والدمار وفقدان الأحبة والعائلة، ذلك أن الجيش الإسرائيلي لم يترك في القطاع شارعًا أو بيتًا إلا ووضع بصمته فيه، سواء بالقصف أو القتل أو التشريد والتهجير وحالة النزوح لمئات الآلاف من المواطنين.

من بين تلك القصص، تبرز قصة الطفلة قمر الشريحي ذات الثماني سنوات التي فقدت قدمها اليسرى بقصف عنيف استهدف مسجدا قريبا من منزل عائلتها في غزة، لكن قمر تؤكد أن ذلك لن يمنعها من ملاحقة حلمها في أن تصبح طبيبة أطفال، حتى تحقيقه.