الظروف الجوية تؤجل جلسة "مثيرة للجدل" للبرلمان الليبي
أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، في مدينة الزنتان، وذلك إثر الظروف المناخية وتوقعات بتساقط غزير للأمطار.
وأرجع بليحق في بيان مقتضب نقله عنه تلفزيون "الوسط" المحلي سبب تأجيل الجلسة إلى الظروف المناخية في ظل تساقط غزير للأمطار في كافة أنحاء ليبيا، لكنه لم يوضح ما إن كان سيتم إلغاء الجلسة خاصة بعد الجدل الذي رافق الإعلان عنها.
وكان الإعلان عن الجلسة أثار جدلاً وتوتراً في البلاد التي تشهد حالة انقسام سياسي حاد، إذ إن الجلسة كان من المقرر أن تبحث مسألة تشكيل حكومة مصغرة، وهو ما عارضه رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة الذي سبق أن دخل صراعاً مع البرلمان خاصة بعد إعلان الأخير تشكيل حكومة "موازية" برئاسة فتحي باشاغا.
ودخل الدبيبة في خلافات حادة مع البرلمان الذي حاول إقالته في وقت سابق لكن تلك المساعي لم تنجح، رغم تشكيله حكومة جديدة ترأسها في البداية فتحي باشاغا الذي يتمتع بنفوذ غرب البلاد، وذلك بسبب كونه ينحدر من مدينة مصراته ذات الثقل العسكري الكبير.
وتشهد ليبيا تساقطاً غزيراً للأمطار منذ ساعات ما جعل الدبيبة يمنح الموظفين الحكوميين عطلة يوم غد الأحد في بلد عطلت الانقسامات السياسية تطوير بنيته التحتية التي زادت الحروب من سوئها.
يذكر أن البرلمان الليبي يعتزم تشكيل حكومة جديدة بحسب ما أعلن رئيسه المستشار عقيلة صالح في وقت سابق.