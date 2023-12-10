الظروف الجوية تؤجل جلسة "مثيرة للجدل" للبرلمان الليبي

أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، في مدينة الزنتان، وذلك إثر الظروف المناخية وتوقعات بتساقط غزير للأمطار.

وأرجع بليحق في بيان مقتضب نقله عنه تلفزيون "الوسط" المحلي سبب تأجيل الجلسة إلى الظروف المناخية في ظل تساقط غزير للأمطار في كافة أنحاء ليبيا، لكنه لم يوضح ما إن كان سيتم إلغاء الجلسة خاصة بعد الجدل الذي رافق الإعلان عنها.

وكان الإعلان عن الجلسة أثار جدلاً وتوتراً في البلاد التي تشهد حالة انقسام سياسي حاد، إذ إن الجلسة كان من المقرر أن تبحث مسألة تشكيل حكومة مصغرة، وهو ما عارضه رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة الذي سبق أن دخل صراعاً مع البرلمان خاصة بعد إعلان الأخير تشكيل حكومة "موازية" برئاسة فتحي باشاغا.