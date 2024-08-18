وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع ينهي إراقة الدماء المستمرة منذ أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

أخبار ذات علاقة هل تفضي جولة بلينكن التاسعة إلى وقف إطلاق نار في غزة؟

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، إن الوزير بلينكن سيجتمع غدا الاثنين مع كبار القادة الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته العاشرة إلى المنطقة منذ بدء الحرب في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد زيارته لإسرائيل إلى مصر ضمن جولة في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".