طلبت الجزائر عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل، إثر ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة فجر السبت، بقصفه لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في غزة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر دبلوماسي في نيويورك، يأتي طلب الجزائر العضو غير الدائم في المجلس، عقد الاجتماع الطارئ "بناء على التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف المصدر أن "هذا الطلب تم تقديمه بالتشاور مع دولة فلسطين"، موضحا أن طلب الجزائر "يحظى بتأييد دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن".

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا على مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة العشرات أثناء تأديتهم صلاة الفجر.