دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تأجيل إبرام صفقة الرهائن إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، بحسب القناة الـ"13" الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن "مصادر" أن بن غفير قال في اجتماع وزاري إن إبرام صفقة مع حماس الآن سيكون "صفعة لترامب وانتصارًا لبايدن"، بحسب تعبيره.

وخلال اقتحام جديد للمسجد الأقصى الخميس، قال بن غفير إن "على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ألا يستسلم في أي صفقة لإعادة المحتجزين".

وأضاف أنه "يجب ممارسة مزيد من الضغط العسكري في غزة ووقف تزويدها بالوقود إلى الأبد".

في المقابل، يواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر في تل أبيب مطالبين نتنياهو بإبرام صفقة قبل سفره إلى واشنطن.

ونقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصادره أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حذَّر نتنياهو من فشل صفقة التبادل، بينما وصل وفد إسرائيلي إلى مصر لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في ظل الحديث عن إصرار نتنياهو على نقاط جديدة في المفاوضات مع حماس قد تحبط الاتفاق، بحسب ما نقلته "هآرتس" عن رئيس الموساد.