بعد إغلاق "ممثليات التربية" في كردستان.. مخاوف من عودة قسرية للنازحين

وبحسب إحصائيات، شبه رسمية، فإنه عدد النازحين المقيمين بمخيمات إقليم كردستان البالغة 24 مخيمًا، يبلغ نحو 120 ألف نسمة، فيما يقيم عشرات الآلاف من المحافظات الغربية والشمالية ذات الأغلبية السنية في إقليم كردستان واستقروا فيها بعد العام 2003، بسبب الظروف الأمنية التي مرت على مناطقهم منذ الغزو الأمريكي.

وشهدت مدن مختلفة في إقليم كردستان، خلال اليومين الماضيين، تظاهر عشرات النازحين والمقيمين في تلك المدن، تنديدًا بقرار إغلاق ممثلية وزارة التربية، مؤكدين أن هذا القرار يضرهم كثيرًا وهو بعد بمثابة تهجير قسري للمقيمين والنازحين الذي لا يمكنهم العودة إلى محافظاتهم الأصلية لأسباب مختلفة.

"قرار غير مدروس"

من جهتها، قالت عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي زيتون الدليمي، لـ"إرم نيوز"، إن "قرار وزارة التربية غير مدروس، وسيلحق أضرارًا كبيرة بآلاف العائلات المقيمة في مدن إقليم كردستان سواء من النازحين وغيرهم، وتجب العودة عن هذا القرار".

وأضافت الدليمي: "سنضغط على وزارة التربية والحكومة العراقية من أجل التريث بهذا القرار غير المدروس، فهكذا قرارات يجب أن تؤخذ بعد حل أزمة النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم بعد توفير متطلبات الحياة الأساسية من الخدمات والاستقرار الأمني".

وحذرت من أن "اتخاذ هكذا قرار دون دراسة ودون حل حقيقي لأزمة النازحين يعد عودة قسرية للنازحين لمناطقهم، كما يعد تهجيرًا قسريًا لآلاف العائلات المقيمة في مدن إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، ولهذا يجب إيقاف تنفيذ القرار الذي يجب أن تكون الأطراف السياسية المشاركة بالحكومة على علم به قبل تنفيذه لغرض دراسته ونكون شركاء حقيقيين في القرار".