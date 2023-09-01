لبنان يعتبر القرار الأممي بشأن التمديد لليونيفيل "مقبولًا"

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، إن لبنان يقبل بقرار الأمم المتحدة، الذي مدد مهلة قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب البلاد عامًا واحدًا.

وأضاف بو حبيب: "أردنا العودة إلى الفصل السادس (من ميثاق الأمم المتحدة) الذي ينص على التعاون بين القوة الدولية والحكومة اللبنانية، لذلك أشرنا إلى حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الدولة اللبنانية".

واعتبر ردًا على أسئلة صحافيين خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، الذي يختتم، اليوم، زيارته للبنان، أن "بلاده حصلت ضمنًا على ذلك، وفقًا لاتفاقية المقر الموقعة، العام 1996، وتقول بواجب التنسيق بين الجانبين".

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذ، العام الماضي، هو "قرار فصل سابع مقنع"، لأنه يعطي قوة أجنبية حق التصرف والحركة دون التنسيق مع الدولة المضيفة، لافتًا إلى أن قوات اليونيفيل رغم ذلك "تصرفت، العام الماضي، دون أن تغير من قواعد اللعبة".

من جانبه قال الوزير الإيراني إن "موضوع انتخاب رئيس للجمهورية شأن لبناني داخلي".

وأضاف عبد اللهيان أن "إيران ستستمر في دعمها القوي للبنان حكومة وشعبًا وجيشًا ومقاومة"، مشيرًا إلى "استعدادها للتعاون في حل أزمة الكهرباء".