أعلن الجيش الإسرائيلي، توسيع عمليته العسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ من المدينة على تل أبيب وسط إسرائيل.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنها "قصفت مدينة تل أبيب بصاروخين، ردًا على الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الصواريخ على المدينة من منطقة بني سهيلا في خان يونس، على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من النقطة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي.

وبعد إطلاق الصواريخ طلب الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إخلاء مناطق في بني سهيلا ومنطقة المحطة.

وقال متحدث باسم الجيش إنه "على خلفية إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حماس سيعمل الجيش بقوة في منطقة بني سهيلا والمحطة".

ونشر أرقام مربعات سكنية لهذه المناطق، حيث يقسم الجيش الإسرائيلي مناطق قطاع غزة إلى مربعات، وطلب من سكانها الانتقال إلى "المنطقة الإنسانية"، في غرب خان يونس ودير البلح في المناطق الغربية من جنوب ووسط القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ قبل أيام عملية عسكرية في خان يونس، وطلب إخلاء أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، بعد إطلاق صواريخ من المنطقة تجاه إسرائيل.

وسبق أن نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شملت جميع مناطق خان يونس استمرت لأربعة أشهر، دمّر خلالها أجزاء واسعة من المدينة.