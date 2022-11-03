بينهما قيادي من "الجهاد الإسلامي".. استشهاد فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، من بينهما قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الوزارة إن "شهيدين سقطا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، وأصيب 4 آخرون بعد استهدافهم بالرصاص الحي".

وذكرت مصادر فلسطينية أن أحد الشهداء هو القيادي في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، والمطلوب للجيش الإسرائيلي فاروق سلامة، حيث تعرض لعملية اغتيال في مخيم جنين.

وبحسب المصادر المحلية، تم اغتيال سلامة أثناء تجهيزه لحفل زفافه، حيث تمت محاصرته في أحد الأبنية واغتياله.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، لتنفيذ نشاط عسكري ضد مسلحين فلسطينيين.

ووفق موقع القناة "7" العبرية، فإن "تبادلًا لإطلاق نار وقع بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في جنين، بعد أن اقتحمت قوة خاصة المخيم".