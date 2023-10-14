لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن مقتل الصحفي عصام عبدالله

قرر لبنان، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قتل إسرائيل المتعمد للصحافي اللبناني عصام عبدالله، الذي يعمل لصالح وكالة "رويترز"، وإصابة صحافيين آخرين بجراح في قصف على الحدود، أمس الجمعة.

وأوعزت الخارجية اللبنانية إلى بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، تقديم تلك الشكوى، واصفة ما جرى بأنه "جريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان، والقانون الدولي والإنساني، من خلال استسهال قتل الصحافيين العُزَّل".

وتضمنت الشكوى اللبنانية شرحًا "للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية"، التي تشكل خرقًا مستمرًا لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحمَّلت إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الحاصل.

وحذَّرت من أن "عدم وضع حد لما تقوم به إسرائيل سيشعل المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين، ومصالح العالم أجمع".