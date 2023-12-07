واشنطن بوست: نتنياهو يخوض حربين.. وقد لا ينتصر في أي منهما

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخوض حربًا على جبهتين في الوقت ذاته، "وقد لا ينتصر في أي منهما".

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن الحرب الأولى يقودها نتنياهو بصفته رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية التي تقود العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

وأضافت أن "نتنياهو وجد نفسه أمام معركة أخرى هي استئناف إجراءات محاكمته بشأن مزاعم فساد تلاحقه منذ أمد طويل، وذلك بعد مرور شهرين على القتال، وسقوط أكثر من 15 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة".

ويأتي استئناف إجراءات المحاكمة إثر إعلان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، انتهاء حالة الطوارئ في المحاكم الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي.

وتوقفت المحاكم الإسرائيلية عن النظر في القضايا غير العاجلة في أعقاب بدء الحرب، "ولكن نظريًا على الأقل، يبدو أن رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة سيعود مجددًا إلى قفص الاتهام"، بحسب الصحيفة.

وكانت وُجّهت لنتنياهو تهم بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، أواخر العام 2019، وهو ما جعل منه أول رئيس وزراء إسرائيلي توجه إليه اتهامات خلال وجوده في المنصب.