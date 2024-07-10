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العالم العربي

مقتل 28 إسرائيلياً بنيران "حزب الله" منذ بدء الحرب

مقتل 28 إسرائيلياً بنيران "حزب الله" منذ بدء الحرب
تبادل النيران بين حزب الله وإسرائيل المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 10:58 ص

قُتل 28 إسرائيليًا جراء هجمات نفذتها ميليشيا "حزب الله" من جنوب لبنان منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة نقلًا عن وكالة "الأناضول": "قتل 28 إسرائيليًا بنيران حزب الله في الشمال منذ بداية الحرب، بينهم 11 مدنيًا و17 جنديًا".

ومساء أمس الثلاثاء، قُتل مدنيان إسرائيليان وسط الجولان السوري المحتل شمالًا، جراء سقوط صاروخ من لبنان على سيارتهما، وفق مصادر عبرية.

غير أن الموقع الإلكتروني لمعهد الأبحاث القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب (خاص)، أفاد في تحديثه اليومي بمقتل 32 إسرائيليًا في الشمال منذ بداية الحرب.

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وأشار إلى إطلاق أكثر من 5600 صاروخ من لبنان وسوريا على شمالي إسرائيل منذ بداية الحرب.

كما أفاد بأن 62 ألفًا و570 إسرائيليًا ما زالوا نازحين من منازلهم في البلدات الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها ميليشيا "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف المئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

حرب غزةلبنانإسرائيل

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