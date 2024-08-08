أدانت مصر الخميس، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي ادعى فيها وجود "مبرر أخلاقي" لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن "مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وتُعد مخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".

وأكد البيان، أن "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعان في التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل".

وذكّرت مصر كافة أطراف المجتمع الدولي، بأن "جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية، لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية".

وطالبت في البيان، "بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب".

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والاثنين الماضي، قال الوزير الإسرائيلي إنّ "أحداً في العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "نحن نسمح بإدخال المساعدات الإنسانية؛ لأنه ليس لدينا خيار آخر. نحن في مجال يتطلب أن تحظى بالشرعية الدولية لخوض هذه الحرب".

وأثار تصريح سموتريتش ردود فعل ساخطة في المجتمع الدولي.