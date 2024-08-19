الشرطة الإسرائيلية: تفجير تل أبيب "عملية عدائية" والمنفذ من نابلس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التفجير الذي حدث مساء أمس الأحد في تل أبيب "عملية عدائية"، وأن المنفذ وصل كما يبدو من منطقة نابلس في الضفة الغربية.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية، في بيان نشرته القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، أن "هجوم تل أبيب إرهابي بنسبة 99% وحدثت معجزة كبيرة بأنه لم ينته بعشرات القتلى".

ووصف البيان، أن "ما حدث أمس في تل أبيب صعب وخطير، والتحقيقات مستمرة من الشاباك والشرطة".

أخبار ذات علاقة الغموض يلف انفجار تل أبيب و"الشاباك" يدخل على خط التحقيقات (فيديو)

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن قائد شرطة منطقة أيالون (وسط إسرائيل) تانتز حاييم بوبليل قوله إن "انفجار الأمس في تل أبيب كان بالتأكيد هجوما تم منعه، وكان المشتبه به يتحرك بعبوة ناسفة في جنوب المدينة عندما انفجرت، ما أسفر عن مقتل المشتبه به، وإصابة رجل آخر".

وأضافت: "وفقا لمصدر في المؤسسة الأمنية، فإن المشتبه به جاء من الضفة الغربية".

كما أظهرت لقطات مصورة المشتبه به، وهو يسير مع العبوة الناسفة على ظهره بين المدنيين في جنوب تل أبيب".

وتابعت: "قد يكون سبب الانفجار خلل في آلية تشغيل العبوة الناسفة".

ولفتت إلى صعوبة التعرف على الجثة بعد الانفجار.

وقالت القناة الإسرائيلية: "لم تتمكن الشرطة من التعرف على وجه اليقين على هوية الجثة بسبب شدة الإصابة".