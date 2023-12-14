تقرير: الغرب يدرس احتمال ضرب مواقع للحوثيين

كشف تقرير إخباري فرنسي، أنّ دول الغرب تدرس احتمال ضرب مواقع للحوثيين الذين يسيطرون على مداخل البحر الأحمر، ما تعتبره هذه القوى خطرا على التجارة الدولية.

ونقل التقرير الذي نشرته إذاعة فرنسا الدولية عن الخبير العسكري البحري فينسنت غروزيلو قوله، إن "من بين أكثر الخيارات المطروحة، ضرب مواقع للحوثيين للحدّ من فاعلية تحركاتهم واعتراضهم السفن التجارية في تلك المنطقة الإستراتيجية التي تعبر منها 40% من سفن التجارة الدولية".

وتطرح الهجمات المتكررة التي ينفذها الحوثيون قبالة سواحل اليمن وسيطرتهم على مداخل البحر الأحمر قلقا بالغًا للغرب، الذي يخشى تضرر الحركة التجارية والمساس بمصالحه هناك.

وقال غروزيلو، إنّ "الحل قد يكون في جهاز التشويش عالي التردد أو مدفع الليزر، لكن هذه الخيارات لا تزال قيد الدراسة، وقد تكون الضربات ضد مواقع الحوثيين في نهاية المطاف الطريقة الوحيدة للقضاء على تهديد الطائرات دون طيار".

وأضاف أنّ "الدفاع مكلف، ومن الصعب إيجاد حلّ".

ولفت غروزيلو، إلى أنه "على مدى الأسبوعين الماضيين، وقعت العديد من الهجمات ضد السفن التابعة مباشرة للمصالح الإسرائيلية، لكن ثمة بُعدًا آخر، وهو مهاجمة القوارب التي ستؤمن الإمدادات لإسرائيل لأن كل البضائع التي تحتاجها إسرائيل لا تمر عبر الشركات الإسرائيلية فحسب، بل عبر الشركات الدولية أيضًا. لذا فإننا نخطو خطوة أبعد وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى رد فعل الغربيين على هذا التهديد".

وقبل أيام تعرضت ناقلة نفط تبحر قبالة سواحل اليمن لهجوم من قبل الحوثيين، الذين يسيطرون على مضيق باب المندب المطل على مداخل البحر الأحمر.