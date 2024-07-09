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العالم العربي

قتيلان في الجولان رداً على مصرع مرافق "نصر الله"

قتيلان في الجولان رداً على مصرع مرافق "نصر الله"
تصاعد الدخان فوق مرتفعات الجولانالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
09 يوليو 2024، 6:52 م

أدى قصف لميليشيا "حزب الله" بعشرات الصواريخ على هضبة الجولان، الثلاثاء، إلى مقتل شخصين.

جاء ذلك في رد على مقتل حارس شخصي سابق لأمينها العام حسن نصر الله بغارة جوية إسرائيلية.

وذكرت خدمة الإسعاف في وقت سابق عن الأطقم الطبية أن شخصين "في حالة حرجة"، بعد أن دوت صفارات إنذار في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي وقوع إصابات.

وأعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، مقتل أحد الحراس الشخصيين السابقين لنصر الله بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في الأراضي السورية على الطريق السريع بين دمشق وبيروت.

وقال "حزب الله" إنه أطلق العشرات من صواريخ كاتيوشا على هضبة الجولان ردا على الغارة الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن 40 صاروخا عبرت من لبنان إلى الجولان.

ميليشياحزب اللهالجولان المحتل

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