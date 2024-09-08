عاجل

دفاع مدني غزة: الصواريخ الإسرائيلية المستخدمة في قصف المواصي بزنة 1000 كيلوغرام

logo
العالم العربي

"الصحة العالمية" تتعهد بتخفيف الصعوبات الإنسانية والصحية في السودان

"الصحة العالمية" تتعهد بتخفيف الصعوبات الإنسانية والصحية في السودان
لاجؤون سودانيونالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2024، 12:41 م

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس التزام المنظمة بـ"تخفيف الصعوبات الإنسانية والصحية التي يواجهها ملايين الأشخاص في أنحاء السودان".

وقال غيبريسوس، الذي يزور السودان: "إن الصعوبات تشمل انعدام الأمن والنزوح الجماعي والفيضانات والمجاعة وتفشي الأمراض".

وجاء ذلك في منشور على حساب غيبريسوس عبر منصة "إكس"، مساء السبت، مرفق بصور تظهر لقاءه مع وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم عوض الله.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: "سنواصل العمل لمعالجة كثير من التحديات الصحية التي تجتاح البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن على نطاق واسع، والنزوح الجماعي للأشخاص داخل حدود السودان وخارجها، والفيضانات، والمجاعة، وتفشي الأمراض".

أخبار ذات علاقة

مدير منظمة الصحة العالمية يصل السودان

وأوضح أن زيارته للسودان جاءت بهدف "التأكيد على التزام الصحة العالمية بتخفيف الصعوبات الإنسانية والصحية التي يواجهها ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد" التي تعيش حالة حرب منذ نحو سنة ونصف السنة.

وتابع غيبريسوس: "أشكر أخي الدكتور إبراهيم عوض الله على الترحيب الحار الذي تلقيته منه بمدينة بورتسودان (شرق) اليوم".

وختم قائلًا:"سنواصل العمل لضمان حصول السودانيين على مستويات أعلى من الاهتمام الدولي والموارد والاستجابة الإنسانية".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC