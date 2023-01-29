التونسيون يدلون بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية

بدأ التونسيون اليوم الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وسط مخاوف من مشاركة ضعيفة.

ويتنافس اليوم، 262 مترشحا كانوا قد فشلوا في الحصول على غالبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات التي جرت يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، حينها عن فوز 23 مترشحا بينهم 3 نساء خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية.

وأوضح بوعسكر، في تصريحات صحفية، مساء السبت، "أن 262 مترشحا بينهم 34 امرأة سيتنافسون اليوم الأحد على 130 مقعدا في البرلمان المقبل".