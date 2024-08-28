مرشح للرئاسة التونسية يدعو لمناظرة تجمع المرشحين الثلاثة

دعا مرشح للرئاسة التونسية إلى مناظرة تجمع المرشحين الثلاثة للانتخابات المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، متهما الرئيس قيس سعيد بالمسؤولية عن "الفشل" في البلاد، على حد تعبيره.

وقال المرشح زهير المغزاوي خلال مؤتمر صحفي نظمته حملته الأربعاء، إن "المناظرة تقليد ديمقراطي في كل دول العالم، إذ إن الرئيس المنتهية ولايته يقدم حصيلته، والمترشحين يقدمون برامجهم".

وأضاف المغزاوي منتقدا التعديل الوزاري الذي أقره سعيد: "التحوير (التعديل) الوزاري الأخير لن يغير أي شيء، بل أثبت أن الرئيس المنتهية ولايته لا يحسن الاختيار".

واعتبر أن "التحوير الوزاري أراد أن يوهمنا أن المسؤول عن الفشل هو الحكومات، لكن الفشل يتحمل مسؤوليته الرئيس المنتهية ولايته".

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية قبول ملفات 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال، إضافة إلى المغزاوي، وهو أمين عام حركة الشعب القومية.

والأحد، أجرى سعيد تعديلا موسّعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة، استثنى منه 5 وزارات، هي الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.

وبشأن عدول حركة الشعب عن مساندتها لقرارات 25 يوليو/تموز 2021 التي اتخذها سعيّد، قال المغزاوي: "توسمنا في الرئيس قيس سعيد الخير، ولكن الأوضاع لم تتحسن واكتشفنا أنه لا إمكانية للإصلاح معه".

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس"، في حين تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.