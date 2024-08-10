فريد كمال

تستعد الولايات المتحدة لـ"أسبوع دراماتيكي"، من الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع اشتعال حرب في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكر موقع "معاريف" الإسرائيلي.

وسيصل بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة المصرية القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الأمنية على الحدود مع قطاع غزة.

ومن المُقرر أن تصل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة الأسبوع الجاري، وسيحضر رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز المفاوضات، المُقررة يوم الخميس المُقبل.

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وأشارت "معاريف"، إلى أن نتائج جهود الأسبوع ستوضح ما إذا كان الشرق الأوسط سيغرق أكثر فأكثر في حرب مستمرة وواسعة، أو سيحدث تغيير ملموس، وبالتالي يترك بايدن "إرثا طيبا".

من المقرر أن يركز مسؤولون أمريكيون ومصريون وقطريون كبار في الأيام المقبلة على محاولة سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحركة حماس، استعدادا للجولة الأخيرة من المفاوضات بين الطرفين، التي ستعقد يوم الخميس المُقبل.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن محادثات الخميس هي "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

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وفي الوقت نفسه، تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها على إيران وحزب الله حتى لا يردوا على الاغتيالات، التي نفذتها إسرائيل في العاصمتين اللبنانية بيروت والإيرانية طهران، وفقًا لـ"معاريف".

وتضع الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا والعديد من الدول العربية استعداداتها لمواجهة مثل هذا الاحتمال إذا فشلت الدبلوماسية، حسب المصدر الإسرائيلي.

والولايات المتحدة وإسرائيل ليس لديهما فكرة واضحة عن موعد حدوث مثل هذا الهجوم، لكن التقييم العام، يشير إلى أن حزب الله سيهاجم أولاً، ربما في اليومين المقبلين، كما قال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين ومسؤول إسرائيلي كبير، لـ"معاريف".