"عراء وجوع وعطش".. هكذا يعيش النازحون في رفح

يتكدّس عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، بعد أن فروا من جحيم الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، إلّا أن الأمم المتحدة تقول إن لديهم مخاوف من أن لا يكونوا في مأمن هناك أيضًا، وفقا لتقرير نشرته "رويترز".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير الأربعاء، أن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام، رغم توزيع الهيئة الأممية المئات منها.

ويصل المدنيون إلى المنطقة بعد أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين فرّوا بالفعل من شمال غزة إلى الجنوب في الصراع الدائر منذ شهرين بين إسرائيل و حماس.

"إنهم يكذبون"

ومع أحدث موجات النزوح الجماعي، يتزايد تكدس الفلسطينيين بالقرب من الحدود المصرية في منطقة يقول الجيش الإسرائيلي إنها آمنة.

إلا أن سمير أبو علي (45 عامًا) ، وهو أحد النازحين برفح، يقول إن الإسرائيليين يكذبون، وإنه لا يوجد مكان آمن في غزة وإنهم سيلاحقونهم عاجلًا أم آجلًا في رفح.

وأضاف سمير، وهو أب لخمسة أطفال، أن الإسرائيليين يريدون نكبة أخرى، لكنه عقد العزم على ألّا يتجاوز رفح إلى مكان آخر.

وأكد سكان آخرون من غزة المخاوف ذاتها.

وقالت نازحة أخرى ذكرت أن اسمها زينب عبر الهاتف من خان يونس، إن إسرائيل تدفعهم نحو رفح ثم ستهاجم المكان.