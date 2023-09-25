فشل أمريكي جديد.. تجدد الاشتباكات بين العشائر و"قسد" في دير الزور

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون، اليوم الإثنين، تجدد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومسلحين يتبعون عشائر محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد أيام من تهدئة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن اتفاق على وقف لأعمال العنف بين الطرفين إثر معارك عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح الآلاف.

وكانت شرارة العنف اندلعت، الشهر الماضي، على خلفية توقيف "قسد" قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة"، في مدينة الحسكة (شمال شرق).

وأثار ذلك توتّراً تطوّر لاحقاً إلى اقتتال في مناطق قريبة من حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، حيث توجد قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

واليوم الإثنين، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن مسلحي العشائر هاجموا بلدة ذيبان شرقي محافظة دير الزور، وسط نزوح عشرات العوائل من البلدة.