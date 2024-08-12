تمثل الطائرات المُسيرة، السلاح الأخطر الذي تخشاه إسرائيل في مواجهتها مع ميليشيا "حزب الله"، خاصة وأن استخدام هذا السلاح من قبل عناصر الحزب قد يحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة، ويصل لأهداف استثنائية.

ويعتبر الحزب، المسيرات السلاح الاستراتيجي له، ويراهن عليها في أي معركة مفتوحة مع إسرائيل، خاصة وأنه يمتلك عددًا متنوعًا منها، ويمكن لبعضها الوصول للعمق الإسرائيلي، ولأهداف عسكرية وأمنية واقتصادية.

وطالما لوّح الحزب باستخدام المسيرات في أي حرب مع إسرائيل، وأطلق عددًا منها تجاه إسرائيل ومواقع استراتيجية، بما فيها منصة كاريش للغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يزيد مخاوف المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

السلاح الأخطر

وقال الخبير في الشأن العسكري، أحمد عبد الرحمن، إن "المسيرات التي تمتلكها مليشيا حزب الله تمثل السلاح الأخطر الذي تخشاه إسرائيل، خاصة المتفجرة منها"، مبينًا أن الحزب يحارب إسرائيل بسلاحها الاستراتيجي.

وأوضح عبد الرحمن، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تعتبر المسيرات السلاح الأخطر بالنسبة لها، وسعت على مدار سنوات طويلة لتطويره، في حين أن استخدامها من قبل ميليشيا الحزب يشكل خطرًا كبيرًا بالنسبة لإسرائيل وتأخذه وحلفاءها على محمل الجد.

وأشار إلى أن "إسرائيل وبالرغم من التطورات التكنولوجية والعسكرية الكبيرة؛ إلا أنها لم تبذل الجهد الكافي من أجل صد مخاطر الطائرات المسيرة، أو تطوير أسلحة يمكنها صد هذا الخطر والتعامل معه بكفاءة عالية".

وبين أن "إسرائيل ركزت في بناء قدراتها الدفاعية على صد الصواريخ، وبذلت جهدا محدودا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة بالرغم من إدراكها أهمية هذا السلاح وخطورة استخدامه في المواجهات العسكرية، خاصة بعدما شاهد العالم تأثيره بمسار الحرب الأوكرانية".

وتابع قائلا: "حزب الله سيعمل على الاستفادة من الثغرات الأمنية والعسكرية بأجهزة الدفاع الجوي الإسرائيلية وإطلاق مئات المسيرات داخل العمق الإسرائيلي، وهو الأمر الذي سيحدث إرباكا كبيرا للجيش الإسرائيلي بأي مواجهة محتملة".

سلاح إستراتيجي

وقال الخبير في الأمن القومي، إيهاب جبارين، إن "حزب الله أدرك مبكرًا أهمية الطائرات المسيرة كسلاح استراتيجي يمكنه توجيه ضربات عسكرية موجعة لإسرائيل"، مبينًا بأن الحزب وبالتعاون مع إيران نجح في تطوير هذا السلاح.

وأوضح جبارين، لـ"إرم نيوز"، أن "حزب الله يستغل بطء المسيرات وصعوبة إيقافها لتحقيق نوع من التفوق في أحد الجوانب العسكرية على إسرائيل، وهو ما دفعه خلال السنوات الماضية لتطوير هذا النوع من السلاح".

وأضاف: "بتقديري حزب الله سيطلق مئات الطائرات المسيرة والتي ستكون معظمها معدة للتفجير باتجاه إسرائيل في أي مواجهة مقبلة، وسيعتمد بشكل أساسي على هذا السلاح من أجل ضمان تحقيق أهداف عسكرية".

وأشار إلى أن "الطائرات المسيرة التي تمتلكها ميليشيا حزب الله هي نتاج تعاون كبير مع إيران على مدار السنوات والعقود الماضية"، لافتًا إلى أن إيران زودت حلفاءها بالمنطقة بطائرات وتقنيات من أجل تطوير تلك المسيرات.

واستطرد قائلا: "مليشيا حزب الله أجرى العديد من التجارب التي يعتبرها ناجحة خلال الفترة الماضية بشأن الطائرات المسيرة، وتمكن من الوصول لأهداف عميقة واستراتيجية، وهو الأمر الذي شجعه لاعتبار هذا السلاح هو الأقوى في أي مواجهة مع إسرائيل".

وأشار إلى أن "هذه الطائرات إيرانية الصنع بشكل أساسي، واستخدامها من قبل حزب الله سيكون في إطار الحرب الشاملة مع إسرائيل"، مبينًا أن ذلك سيدفع حلفاء إسرائيل للتدخل عسكريًّا من أجل تحييد خطر مسيرات الحزب.