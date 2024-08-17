أعلنت ميليشيا "حزب الله" السبت قصف شمالي إسرائيل "بصليات من صواريخ الكاتيوشا"، وذلك "رداً" على مقتل 10 مدنيين من الجنسية السورية في غارة إسرائيلية خلال الليل في منطقة النبطية في جنوب لبنان.

وقالت ميليشيا حزب الله في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية خصوصا في بلدة الكفور" التي "أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية"، قصف مقاتلوه "لأول مرة" منطقة أييليت هشاحر في شمال إسرائيل "بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت بأنه تم إطلاق عشرات الصواريخ على الجليل الأعلى وصفد ومحيطها من جنوب لبنان، حيث تم اعتراض بعض الصواريخ المتجهة نحو صفد.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم إطلاق نحو 40 صاروخا دفعة واحدة على الجليل الأعلى، بينما تم إصدار تعليمات لسكان المناطق المستهدفة بـ "تجنب التجمعات".

وكانت قد أعلنت ميليشيا حزب الله، الجمعة، شن هجومين على مواقع إسرائيلية أحدهما بمسيرات انقضاضية، من بينها مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية" شمالي إسرائيل، وفق الأناضول.

كما أعلن الحزب "استهداف جنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات، بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها بشكل مباشر".