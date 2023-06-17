هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

قالت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، إن طرفي الصراع في السودان يتفقان على وقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وبحسب البيان المشترك، تبدأ الهدنة الجديدة اعتبارا من الساعة 6 صباح غد الأحد بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن الطرفين خلال فترة وقف إطلاق النار سيمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو التحركات الهادفة لتغيير المواقع والتعزيزات أو الإمداد أو أي تحرك يهدف لتعزيز الموقف العسكري.

وأضاف البيان، أن الطرفين سيلتزمان بناء على الاتفاق، بتسهيل حرية الحركة لإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

وختم البيان بالتشديد على ضررة التزام الطرفين ببنود الهدنة، وفي حال خرقها من الطرفين، فسيضطر المسهلان السعودي والأمريكي، إلى تأجيل محادثات جدة.