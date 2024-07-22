قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، إن 70 فلسطينيا قُتلوا وأُصيب أكثر من 200 آخرين بنيران إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مضيفة أن بعض الجرحى في "حالة خطيرة".

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة "رويترز"،"ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وأكثر من 200 إصابة، بينها حالات خطيرة".

وكانت إسرائيل قد أعلنت، اليوم الاثنين، وفاة اثنين آخرين من رهائنها المحتجزين في غزة، في حين يُنتظر استئناف المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراح نحو 120 رهينة في القطاع هذا الأسبوع.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال يحقق في وفاة الرهينتين، ياجيف بوكشتاب (35 عامًا) وهو فني صوت، والمؤرخ أليكس دانسيج (76 عامًا)، اللذين خُطفا من منزليهما قرب الحدود مع غزة في هجوم 7 أكتوبر.

وكان من المقرر أن يبدأ فريق مفاوضات إسرائيلي، يوم الخميس، محادثات لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.