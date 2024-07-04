طالب بـ"ردع غير تقليدي".. هل يقصد ليبرمان شن حرب نووية ضد طهران؟

أثار عضو الكنيست، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، أفيغدور ليبرمان، أسئلة عقب مطالبته باستخدام طرق "غير تقليدية" لمواجهة المشروع النووي الإيراني.

وتساءلت قناة "الآن 14" عما إذا كان ليبرمان يعني أن على إسرائيل شن حرب نووية ضد طهران، ووصفت تغريدة له على منصة "إكس" تحمل هذا المفهوم بأنها "مفاجِئة".

وتكرر ظهور ليبرمان في الأسابيع الأخيرة بشكل مكثف، وأطلق العديد من التصريحات المنتقدة لأداء الحكومة الحالية، بالتزامن مع خطواته نحو تشكيل كتلة يمينية جديدة، يمكنها منافسة حزب "الليكود" في الانتخابات المقبلة.

قناتا "الأخبار 12" و"الآن 14" نقلتا الليلة البارحة، حديث ليبرمان بشأن الطرق "غير التقليدية" التي يتعين اللجوء إليها ضد البرنامج الإيراني النووي.

وذكرت قناة "الأخبار 12" أن ليبرمان يرى أنه لا مناص من استخدام طرق "غير تقليدية" ضد الخطر الذي يشكله البرنامج النووي لإيران، ووصفت هذا القول بأنه "غير طبيعي"، لا سيما وأن ليبرمان كان قد تولى في الماضي منصب وزير الدفاع، ويدرك حساسية هذه الكلمات.

ليبرمان حلَّ ضيفًا على القناة عبر برنامج "في السادسة" مع الإعلامي عويد بن عامي، وذكر أنه "من غير الممكن في الوقت الرهن وقف برنامج إيران النووي بالطرق التقليدية، وسنضطر لاستخدام جميع الوسائل التي نملكها".

وأردف ليبرمان أن إسرائيل "ستضطر لوقف سياسة الغموض (سياسة متبعة بشأن برنامج إسرائيل النووي)، ويتعين أن يكون من الواضح ما هو مطروح على الطاولة هنا".

ومضى قائلًا إن "ما هو مطروح على الطاولة هو مستقبل هذا الشعب ومستقبل دولة إسرائيل، ونحن لن نقبل بأية مخاطرة"، مضيفًا: "حاليًا لم يعد هناك وقت لوقف برنامج إيران النووي بالطرق التقليدية".

وتجدر الإشارة إلى أن الطرق التقليدية التي اتبعتها إسرائيل حتى الآن شملت هجمات استهدفت مواقع عسكرية في إيران، وهجمات سيبرانية، واغتيالات بحق شخصيات وعلماء على صلة بالمشروع النووي.

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وتساءلت قناة "الآن 14" بشأن ما إذا كان ليبرمان يقصد استخدام السلاح النووي الإسرائيلي ضد برنامج إيران النووي، وذكرت أنه ألمح إلى أن الخطر الإيراني النووي ينبغي أن يُبدَّد عبر حرب نووية.

ونقلت عن ليبرمان القول إن إسرائيل "لن يمكنها أن تنتصر على حركة حماس أو ميليشيا حزب الله من دون أن تحسم الحرب ضد إيران وتقضي على برنامجها النووي".

ورأت أن مقترح ليبرمان يعد "مفاجأة"، وأن كلماته على الرغم من كونها غير صريحة، بيد أنها تلمح إلى ضرورة شن حرب نووية ضد "العدو الإيراني"، على حد قولها.